Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал победу команды над «Локомотивом» (3:1) в матче 5-го тура группового этапа Кубка России.

Дмитрий Игдисамов globallookpress.com

«При счёте 2:0 перестали добегать, перестали искать контакт, дали чуть больше пространства сопернику. В перерыве все разобрали и во втором тайме сыграли лучше.

Абсолютно непростая победа. "Локомотив" все равно хорошая команда, организованная. Ребята приложили много усилий, за что я им благодарен.

Для вас принципиально, что дальше: путь РПЛ или Путь регионов? Конечно, в идеале сыграть в Пути РПЛ. Скажем, еще два дерби со "Спартаком". Чем играть, условно, в Хабаровске. Не совсем хочется в 8 утра начинать матчи», — цитирует Игдисамова «Матч ТВ».

ЦСКА с 8 набранными очками занимает второе место в группе D по итогам пяти встреч.