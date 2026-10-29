Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов прокомментировал победу команды над махачкалинским «Динамо» (2:0) в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
«В первом тайме нам не хватило конкретики. Было большое преимущество. Но не было особых моментов. Во втором тайме играли по счету. В какой‑то момент подостановили команду, стали экономить силы. Начали уже думать об игре с "Зенитом".
Насколько принципиален будет последний матч на групповом этапе Кубка? Есть финансовая составляющая. Мы клуб, который считает деньги. Поэтому нам выгоднее продолжать выступать в Пути РПЛ», — цитирует Булатова «Матч ТВ».
«Крылья Советов» набрали 9 очков и занимают второе место в группе С после пяти туров.