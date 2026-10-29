Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов прокомментировал победу команды над махачкалинским «Динамо» (2:0) в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Сергей Булатов globallookpress.com

«В первом тайме нам не хватило конкретики. Было большое преимущество. Но не было особых моментов. Во втором тайме играли по счету. В какой‑то момент подостановили команду, стали экономить силы. Начали уже думать об игре с "Зенитом".

Насколько принципиален будет последний матч на групповом этапе Кубка? Есть финансовая составляющая. Мы клуб, который считает деньги. Поэтому нам выгоднее продолжать выступать в Пути РПЛ», — цитирует Булатова «Матч ТВ».

«Крылья Советов» набрали 9 очков и занимают второе место в группе С после пяти туров.