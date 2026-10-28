Глава судейского комитета Павел Каманцев рассказал о причинах отсутствия Сергея Карасева на матчах Российской Премьер-Лиги в роли главного судьи.

Сергей Карасев globallookpress.com

«Матч ЦСКА — "Рубин" — Карасев совершил VAR-вмешательство, которого быть не должно. И вы понимаете, почему Карасеву была дана возможность освежить голову. Из молодых арбитров были те, кто получал шанс, но они им не воспользовались и оказались в Футбольной национальной лиге», — приводит слова Каманцева ТАСС.

Ранее Сергей Карасев выполнял обязанности видеоассистента рефери в матче восьмого тура между московским ЦСКА и казанским «Рубином». Игра завершилась со счетом 1:1. На второй минуте встречи полузащитник армейцев Матвей Кисляк упал в штрафной площади соперника. Главный арбитр Инал Танашев сначала не заметил нарушения правил.

После общения с Сергеем Карасевым главный судья изменил решение и назначил пенальти. После этого эпизода Сергей Карасев пропустил два тура чемпионата.