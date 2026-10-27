Российский голкипер Матвей Сафонов поделился эмоциями от победы «ПСЖ» в 8‑м туре Лиги 1 над «Лионом» (2:0).

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Вчерашний день был богат на эмоции. А для меня и моей команды основным событием стал матч с "Лионом". Встреча первой и второй команд в актуальной таблице Лиги 1. Для нас этот матч был особенно важен, ведь по его итогам мы впервые в этом сезоне поднялись на первую строчку чемпионата!

Получилась интересная игра. Чувствовались напряжение, подготовка и настрой соперника. И тем приятнее в такой достойной борьбе одержать победу! Продолжаем двигаться дальше», — написал Сафонов в соцсети.

Россиянин во время матча находился в Лондоне на вручении «Золотого мяча», где претендовал на приз лучшего голкипера.