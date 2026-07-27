Камерунский полузащитник Муми Нгамалё отказался от предложения московской «Родины».

Муми Нгамалё globallookpress.com

По данным издания «Евро‑Футбол. Ру», для 32‑летнего вингера приоритетным является предложение из американской МЛС — в России он больше играть не намерен.

Последние четыре сезона Нгамалё провёл в составе московского «Динамо» и покинул команду летом 2026 года в статусе свободного агента. По оценке портала Transfermarkt, сейчас его стоимость составляет 2,5 млн евро.

За время выступлений за «бело‑голубых» камерунец забил 21 мяч и отдал 17 результативных передач в 117 матчах.