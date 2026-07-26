Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор почувствовал себя недооцененным со стороны клубного руководства, сообщает авторитетное испанское издание AS.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Причиной послужил активный интерес мадридцев к форварду «Атлетико» Хулиану Альваресу и нападающему «Баварии» Майклу Олисе в последние недели. По информации источника, 26-летний футболист считает, что незаслуженно отошел на второй план после громких переходов Джуда Беллингема и Килиана Мбаппе.

Несмотря на это, тренерский штаб и боссы «королевского клуба» по-прежнему заявляют о высокой значимости бразильца для команды. Сам Винисиус не против трансфера вингера «РБ Лейпциг» Яна Диоманде, но требует гарантий сохранения своего статуса ключевого исполнителя.

Хотя обе стороны нацелены на продолжение сотрудничества, процесс продления трудового договора зашел в тупик. Действующее соглашение игрока истекает летом 2027 года, а по условиям нового контракта нападающий запрашивает заработную плату в размере 20 миллионов евро в год.