Фланговый нападающий «Баварии» Майкл Олисе не покинет мюнхенский клуб в летнее трансферное окно, об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг.

Майкл Олисе globallookpress.com

По информации Фабрицо Романо, несколько дней назад «Реал» уведомил руководство «Баварии», что не собирается предпринимать попыток подписать Олисе, чтобы не портить отношения между клубами.

Действующий контракт форварда с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2029-го года. В минувшем сезоне Олисе провел за «Баварию» 52 матча во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 31 голевую передачу.