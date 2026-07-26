Известный российский тренер Валерий Непомнящий назвал «Спартак» главным соперником «Зенита» в борьбе за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

«Сегодня единственный конкурент "Зенита" в борьбе за титул — "Спартак". Состав у "красно‑белых" и раньше был хороший, особых изменений в нем нет. Но мне кажется, это самая быстрая и хорошо оснащенная команда. Сейчас "Спартак" в хорошем состоянии», — цитирует Непомнящего «Матч ТВ».

Команды уже играли друг против друга в новом сезоне в рамках Суперкубка России, где победителем вышел «Зенит» — 1:1, 4:2 по пенальти.

По итогам минувшей кампании сине-бело-голубые стали чемпионами страны, а «Спартак» — обладателем Кубка России.