«Милан» совершил камбэк и сыграл вничью с «Селтиком» (2:2) в рамках товарищеского противостояния.
У номинальных хозяев поля голами отметились Камило Дуран на 11-й минуте и Джеймс Форрест на 27-й минуте.
«Милан» сумел сравнять счет благодаря дублю Франческо Камарды, который забил свои голы на 47-й и 53-й минутах встречи.
Результат матча
СелтикГлазго2:2МиланМилан
1:0 Камило Дуран 12' 2:0 Джеймс Форрест 27' 2:1 Франческо Камарда 47' пен. 2:2 Франческо Камарда 52'
Селтик: Вильями Синисало, Колби Донован, Кэмерон Картер-Викерс (Лиам Скэйлз 62'), Дейн Мюррей, Киран Тирни (Callum Osmand 62'), Каллум Макгрегор (Паулу Бернарду 75'), Люк Маккован (Алекс Окслейд-Чемберлен 46'), Арне Энгелс (Thomas Hatton 76'), Джеймс Форрест (Sean McArdle 46'), Камило Дуран (Рео Хатате 75'), Себастьян Тунекти (Энтони Ралстон 62')
Милан: Лоренцо Торриани, Давиде Бартезаги (Emanuele Borsani 60'), Закари Атекаме (Юссуф Фофана 46'), Страхиня Павлович (Самуэль Чуквезе 46'), Фикайо Томори (Aurelien Guernier 46'), Рубен Лофтус-Чик (Силвано Вос 60'), Самуэле Риччи (Юнус Муса 46'), Маттео Габбиа (Франческо Камарда 46'), Андрей Костич (Филиппо Терраччано 46'), Lorenzo Ossola (Давид Одогу 46'), Christian Comotto (Марио Хила 46')
Жёлтая карточка: Киран Тирни 51' (Селтик)
В следующем товарищеском поединке «Милан» сыграет против «Интера» 5-го августа. «Селтик» встретится с «Данди» 3-го августа.