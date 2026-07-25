В следующем товарищеском поединке «Милан» сыграет против «Интера» 5-го августа. «Селтик» встретится с «Данди» 3-го августа.

«Милан» сумел сравнять счет благодаря дублю Франческо Камарды , который забил свои голы на 47-й и 53-й минутах встречи.

У номинальных хозяев поля голами отметились Камило Дуран на 11-й минуте и Джеймс Форрест на 27-й минуте.

«Милан» совершил камбэк и сыграл вничью с «Селтиком» (2:2) в рамках товарищеского противостояния.

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