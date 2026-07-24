Нападающий «Сантоса» Неймар ответил на волну критики, которая обрушилась на него после появления на покерном турнире в Сан-Паулу. Бразилец подчеркнул, что участие в подобных мероприятиях никак не влияет на его профессиональное отношение к футболу.

Футболист объяснил, что посетил турнир в свой законный выходной, а до этого провел утреннюю тренировку.

«Перед второй тренировкой вспомнил, как все начали обсуждать, что я якобы только и делаю, что играю в покер. Но в тот день утром я тренировался, а на турнир пошел только в свой выходной. Сейчас снова готовлюсь к занятию. Хочу спросить тех, кто следит за каждым моим шагом: мне вообще можно спокойно тренироваться или и здесь найдется повод для критики? Лучше уделите внимание собственной жизни, а не моей», — заявил Неймар в опубликованном в социальных сетях видео.

В текущем сезоне Неймар провел 15 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.