Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна высказался о возможном уходе полузащитника команды Кевина Де Брейне из неаполитанского клуба этим летом.

Кевин Де Брейне — полузащитник «Наполи» globallookpress.com

Напомним, что футболист поддержал уход Антонио Конте с поста главного тренера «Наполи» и выступил с критикой в адрес специалиста.

«Мы поговорим об этом позже, но он не уходит. Мне не понравились комментарии Кевина, но мы всё уладим. Он игрок "Наполи", он поддержал этот проект в прошлом году, ему нечего решать», — приводит слова Манны La Gazzetta dello Sport.

В минувшем сезоне Де Брейне провел за «Наполи» 18 матчей в рамках Серии А, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.