Уругвайский нападающий «Аль-Хиляля» Дарвин Нуньес может уже этим летом вернуться в европейский футбол и стать игроком «Барселоны». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Дарвин Нуньес globallookpress.com

Каталонский клуб рассматривает 27-летнего форварда в качестве одного из вариантов усиления линии атаки. При этом переход Нуньеса станет возможным только в том случае, если «Барселоне» не удастся договориться с мадридским «Атлетико» о трансфере аргентинского нападающего Хулиана Альвареса.

В сезоне-2025/26 Дарвин Нуньес провёл за «Аль-Хиляль» 24 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач.