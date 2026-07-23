Вингер дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми объяснил главную причину трансфера в «Барселону».

«Главная причина моего перехода — Ханси Флик. Я много с ним общался и с самого начала ему очень доверял. Я готов помочь в достижении поставленных целей», — цитирует Адейеми инсайдер Фабрицио Романо.

Сумма трансфера оценивается в 22 + 7 млн евро. За «шмелей» 23‑летний Адейеми играл с 2022 года. Всего в прошлом сезоне он сыграл 39 матчей, забил в них 10 мячей и отметился 6 ассистами.

В составе сборной Германии Адейеми выступал на чемпионате мира 2026 года.