«Ювентус» проявляет интерес к защитнику «Вест Хэма» Жану-Клеру Тодибо. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, туринский клуб рассматривает вариант с арендой 26-летнего французского футболиста. После вылета «Вест Хэма» из английской Премьер-лиги вероятность заключения такой сделки заметно возросла.

Тодибо выступает за лондонский клуб с 2025 года. Его действующее соглашение рассчитано до конца июня 2028 года. В минувшем сезоне центральный защитник принял участие в 25 матчах во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

До перехода в «Вест Хэм» француз защищал цвета «Ниццы», «Барселоны», «Бенфики», «Шальке» и «Тулузы».