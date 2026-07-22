Мадридский «Реал» определился с дальнейшими планами в отношении полузащитника Франко Мастантуоно. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, испанский клуб готов временно расстаться с 18-летним аргентинцем, отправив его в аренду.

Франко Мастантуоно globallookpress.com

По информации источника, руководство «сливочных» рассматривает исключительно вариант аренды без права последующего выкупа. В клубе уверены, что молодому футболисту необходимо получать больше игровой практики, поэтому рассчитывают, что регулярные выступления помогут ускорить его развитие.

Аргентинский хавбек перебрался в «Реал» из «Ривер Плейта» летом 2025 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 23 матчах чемпионата Испании, отметившись одним забитым мячом. Действующее соглашение футболиста с мадридским клубом рассчитано до лета 2031 года.