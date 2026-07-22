«Удинезе» официально сообщил о продлении сотрудничества с полузащитником Николо Дзаньоло.

Николо Дзаньоло globallookpress.com

Новое соглашение с 27-летним итальянцем рассчитано до 30 июня 2029 года и включает опцию продления ещё на один сезон. Ранее клуб завершил полноценный трансфер футболиста, выкупив его контракт у турецкого «Галатасарая».

Минувший сезон Дзаньоло провёл в составе «Удинезе» на правах аренды. За это время хавбек сыграл 38 матчей во всех турнирах, отметился шестью забитыми мячами и записал на свой счёт семь результативных передач.