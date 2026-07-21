Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор перенёс операцию по коррекции подбородка.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

По информации Portal Leo Dias, 26-летний футболист решился на косметическую процедуру по гармонизации подбородка после завершения выступления национальной команды на чемпионате мира 2026 года. Сообщается, что операция была проведена в Бразилии.

Напомним, сборная Бразилии завершила борьбу на мировом первенстве уже на стадии 1/8 финала, уступив Норвегии. На турнире Винисиус принял участие в пяти матчах, отметившись четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

На клубном уровне в минувшем сезоне бразильский форвард провёл 36 матчей в чемпионате Испании в составе мадридского «Реала», записав на свой счёт 16 голов и пять голевых передач.