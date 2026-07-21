Бывший защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс, недавно ставший свободным агентом, может продолжить карьеру в составе другого клуба АПЛ.

Джон Стоунс globallookpress.com

Как сообщает The Athletic, интерес к 32-летнему игроку проявляет лондонский «Челси». Руководство синих рассчитывает усилить состав перед новым сезоном за счёт опытных футболистов, и Стоунс входит в число приоритетных кандидатов.

Минувшим летом англичанин покинул «Манчестер Сити» после завершения контракта и теперь может перейти в новый клуб без выплаты трансферной компенсации.

В прошлом сезоне АПЛ Стоунс принял участие всего в девяти матчах.