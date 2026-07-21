Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри может сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Рамон Альварес в соцсетях.

Стало известно, что Родри не хочет продлевать контракт с «Манчестер Сити», который заканчивается летом 2027-го года.

Полузащитник планирует вернуться в Испанию и выступать за «Реал». Главный тренер «сливочных» Жозе Моуринью заинтересован в подписании Родри.

Напомним, что футболист был признан лучшим игроком чемпионата мира 2026-го года. Родри вместо со сборной Испании обыграл в финале мундиаля сборную Аргентины (1:0 ДВ).