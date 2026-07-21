Вингер «Милана» Кристиан Пулишич оказался в сфере интересов турецкого «Галатасарая», сообщает TMW.

Кристиан Пулишич globallookpress.com

По информации источника, чемпион Турции рассматривает 27-летнего футболиста сборной США в качестве одного из главных кандидатов на усиление линии атаки в летнее трансферное окно.

При этом в «Милане» не намерены отпускать американского форварда.

В минувшем сезоне Пулишич принял участие в 34 матчах за россонери во всех турнирах, отметившись 10 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Действующий контракт американского футболиста с «Миланом» рассчитан до лета 2027 года.