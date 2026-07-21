Знаменитый в прошлом российский футболист Александр Мостовой не считает себя зачинщиком знаменитого конфликта на Евро‑2004 с тогдашним главным тренером национальной команды Георгием Ярцевым.

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«Первая игра была против Испании. Проигрываем 0:1, все орут, Ярцев тоже орёт, шумит. Проходим через микст‑зону. Я остался и начал разговаривать — на все темы, на всех языках. Приезжаем на базу, а скандал уже разгорается. В Москве сразу вышла информация, что Мостовой обвинил Ярцева в поражении от Испании. Я говорил, что, если мы сыграли плохо, значит, мы где‑то не доработали. Может, недотренировались. Написали, что Мостовой сказал, что тренер подготовил команду плохо. Жора начал кричать: „Как ты такое сказал? Уезжай, я не хочу тебя видеть“. Утром я собрал вещи и уехал.

Считаю, что я поступил правильно. Он погорячился, нельзя было поддаваться эмоциям. Я не буду многого говорить: до чемпионата Европы было много неприятных историй», — цитирует известного полузащитника «Матч ТВ».

После первой игры Мостовой, который был капитаном сборной России на Евро‑2004, покинул команду. Без него она финишировала на четвёртом месте в группе вместе с Португалией, Грецией и Испанией.