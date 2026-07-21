Экс‑капитан сборной России Александр Мостовой рассказал, что уже практически смирился с тем, что ему не предложат пост главного тренера и ассистента в клубе РПЛ.

«Скорее всего, мы так и не увидим Мостового в роли главного тренера. Возраст берет свое. Многие лезут, ставят подножки, я этого не делаю. Вы знаете, в чем проблема "Спартака"? Там много нефутбольных людей. Они приходят зарабатывать деньги. Никто такие деньги, кроме как в футболе, не заработает.

Я бы с удовольствием пришел, поработал неделю, и сказал: "Ой, не получилось", и улетел в Майами. Романцев и Бесков — два тренера "Спартака", которые останутся в моей памяти навсегда. Никто меня не звал в свой тренерский штаб. Все, наверное, боятся. Конкуренция, авторитет. Телефон всегда свободен. Лет 10 назад понимал, почему не зовут, боялись. Сейчас у всех своя жизнь», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Сейчас «Царю» 57 лет. После стажировки в московском «Динамо» он получил тренерскую лицензию УЕФА категории «А», с которой можно работать ассистентом в клубе РПЛ.