Итальянский «Милан» официально представил новый гостевой комплект игровой формы на футбольный сезон-2026/2027. Экипировка от немецкого технического спонсора Puma приурочена к 20-летнему юбилею победы команды в Лиге чемпионов (сезон-2006/2007).

Обновленное джерси выполнено в традиционном для выездных комплектов «россонери» белом цвете, который символизирует главные триумфы в истории клуба. Главной особенностью дизайна стало использование золотых элементов в оформлении логотипов и лаврового венка, обвивающего клубную эмблему.

Этот элемент отсылает к победному менталитету и историческому успеху двадцатилетней давности, когда итальянский гранд в седьмой раз завоевал главный клубный трофей Европы.