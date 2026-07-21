Крайний полузащитник «Брюгге» Джесси Бисиву достиг договорённости о переходе в испанскую «Барселону».

Джесси Бисиву globallookpress.com

По данным инсайдера Фабрицио Романо, за 18‑летнего футболиста каталонский клуб заплатит 8,5 млн евро, а сама сделка находится на финальном этапе.

Также «Брюгге» может рассчитывать на 20 % от суммы будущей перепродажи вингера.

Пока Бисива играл только за «Брюгге‑2» во второй лиге чемпионата Бельгии и в 15 матчах не совершил результативных действий. В играх Юношеской лиги УЕФА на его счету — 3 гола и 1 ассист в 8 встречах.