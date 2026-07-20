Новым генеральным директором «Ростова» станет Андрей Чайка. Ранее эту должность занимал Игорь Гончаров, который продолжит работать в ростовском клубе.

Андрей Чайка ФК «Чайка»

«В числе приоритетных задач нового руководителя: разработка долгосрочной стратегии развития, совершенствование управленческой структуры ФК, развитие системы подготовки резерва в детско‑юношеской академии, усиление коммерческого блока и повышение спортивной конкурентоспособности команды. Программа развития ФК "Ростов" будет представлена совету директоров осенью текущего года», — говорится в заявлении, на сайте клуба.

Чайка известен по работе с юношескими командами ЦСКА и юношеской сборной России. В 1997 году он основал команду «Чайка» из Песчанокопского, которая недавно выступала в Первой лиге.