Тренерский штаб «Манчестер Сити» рассчитывает в новом сезоне на голландского полузащитника Тиджани Рейндерса, сообщает портал Football Insider.

Тиджани Рейндерс globallookpress.com

Сейчас интерес к 27‑летнему игроку проявляют «Ньюкасл», мадридский «Атлетико» и «Галатасарай», но все предложения руководство «горожан» намерено отвечать отказом.

Во второй части сезона Рейндерс потерял место в основе «Ман Сити», что его категорически не устраивало, но с приходом Энцо Марески у него появился новый шанс проявить себя.

За английский клуб Рейндерс играет с лета 2025 года, перейдя из «Милана» за 54 млн евро. Всего в прошлом сезоне он провёл 47 матчей, забил в них 7 голов и отметился 8 ассистами. Сейчас рыночная цена хавбека составляет 50 млн евро.