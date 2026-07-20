Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью определился с основными трансферными приоритетами на ближайшее время.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Как сообщает El Debate, португальский специалист хотел бы усилить состав двумя футболистами. Одной из главных целей является центральный защитник «Интера» Алессандро Бастони, который рассматривается как ключевой кандидат для укрепления оборонительной линии.

Кроме того, Моуринью заинтересован в подписании вингера «Баварии» Майкла Олисе. Наставник считает, что француз способен добавить команде скорости, креатива и вариативности в атаке.

В прошлом сезоне «Реал» не завоевал ни единого трофея.