Бывший вингер «Зенита», а ныне футболист «Аль-Хиляля» Малком может продолжить карьеру в чемпионате ОАЭ.

Как сообщает журналист Пабло Оливейра, «Аль-Джазира» из Абу-Даби ведет переговоры с бразильцем. Отмечается, что сам игрок уже дал согласие на возможный переход и заинтересован в продолжении карьеры в новом клубе.

По данным источника, «Аль-Джазира» предложила Малкому контракт на один сезон с возможностью продления еще на год. Зарплата футболиста по условиям соглашения должна составить 6,5 млн евро за сезон.

При этом сделка пока не согласована окончательно. Главным препятствием остаются финансовые условия: клуб из ОАЭ не готов полностью удовлетворить зарплатные требования игрока, который в «Аль-Хиляле» получает значительно более высокий оклад. Переговоры между сторонами продолжаются.

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство «Аль-Хиляля» намерено расторгнуть контракт с бразильцем, поскольку он больше не входит в планы клуба на следующий сезон.