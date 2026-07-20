В минувшем сезоне-2025/2026 Жоао Гомес являлся игроком стартового состава «волков» и принял участие в 41 матче во всех официальных турнирах, отметившись одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Кроме того, к настоящему моменту полузащитник успел провести 10 матчей за национальную сборную Бразилии .

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо , бирмингемский клуб заплатил за переход хавбека около 41 миллиона евро.

«Астон Вилла» официально объявила о трансфере центрального полузащитника «Вулверхэмптона» Жоао Гомеса . Детали и сроки действия контракта с 25-летним бразильским футболистом пока не разглашаются.

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