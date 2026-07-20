«Астон Вилла» официально объявила о трансфере центрального полузащитника «Вулверхэмптона» Жоао Гомеса. Детали и сроки действия контракта с 25-летним бразильским футболистом пока не разглашаются.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, бирмингемский клуб заплатил за переход хавбека около 41 миллиона евро.
В минувшем сезоне-2025/2026 Жоао Гомес являлся игроком стартового состава «волков» и принял участие в 41 матче во всех официальных турнирах, отметившись одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Кроме того, к настоящему моменту полузащитник успел провести 10 матчей за национальную сборную Бразилии.