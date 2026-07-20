Хавбек «Манчестер Сити» Фил Фоден в летнее трансферное окно может сменить клуб.

Фил Фоден globallookpress.com

По данным известного журналиста Экрема Конура, активный интерес к англичанину проявляет «Барселона», которая желает заполучить его в свои ряды на фоне неопределённости в стане «горожан».

Ранее о желании подписать Фодена сообщил «Милан».

Контракт полузащитника с «Ман Сити» действует до лета следующего года. В прошлом сезоне Фоден сыграл 50 матчей, забил 9 мячей и сделал 7 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его в 70 млн евро.