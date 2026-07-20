В минувшем сезоне Бастони провел за «Интер» 28 матчей в рамках Серии А, забил гол и сделал 4 голевых передачи.

Главный тренер «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги лично заинтересован в подписании защитника «Интера». На данный момент саудовцы еще не направляли трансферного предложения итальянскому клубу.

Стало известно, что клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» заинтересован в подписании футболиста. Саудовцы рассчитывают подписать Бастони этим летом.

Защитник «Интера» Алессандро Бастони может сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио .

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