Защитник «Интера» Алессандро Бастони может сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Стало известно, что клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» заинтересован в подписании футболиста. Саудовцы рассчитывают подписать Бастони этим летом.
Главный тренер «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги лично заинтересован в подписании защитника «Интера». На данный момент саудовцы еще не направляли трансферного предложения итальянскому клубу.
В минувшем сезоне Бастони провел за «Интер» 28 матчей в рамках Серии А, забил гол и сделал 4 голевых передачи.