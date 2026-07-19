Бывший защитник сборной Испании Жерар Пике сравнил нынешний состав «Красной фурии» с легендарным поколением испанских футболистов, завоевавшим титул чемпионов мира в ЮАР 16 лет назад.

Жерар Пике globallookpress.com

«Эти команды очень похожи. Многие говорят, что у Испании 2010 года было гораздо больше ауры, гораздо больше харизмы, чем у этой, но это говорится спустя 16 лет и в перспективе. Когда мы приехали на чемпионат мира 2010 года, не были фаворитами. Убеждён, что эта сборная с Педри, Ламином, Кубарси и другими будет такой же или даже лучше, но ей нужно время», — приводит слова Жерара Пике издание AS.

Напомним, сегодня, 19 июля, подопечные Луиса де ла Фуэнте поборются за золотые медали в финале чемпионата мира — 2026 против команды Аргентины. Главный матч четырехлетия примет стадион «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде (США), а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.