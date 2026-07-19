Президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал комментарий относительно потенциального перехода нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса в каталонский клуб.

Хулиан Альварес globallookpress.com

«У нас есть предложение. Это игрок, которого хочет видеть в своей команде наш тренер, и именно поэтому мы сделали предложение мадридскому "Атлетико". Это очень важное и очень, очень выгодное предложение для нас. Когда игрок хочет уйти, позиция "Барселоны" как клуба такова: если игрок хочет покинуть "Барселону", мы сделаем все возможное, чтобы ему это было легко. Большой клуб не может позволить себе иметь недовольных игроков», — приводит слова Лапорты Marca.

Напомним, ранее генеральный директор «матрасников» Мигель Анхель Хиль публично исключил трансфер аргентинского форварда, заявив, что клуб откажется продавать игрока даже в случае предложения в размере 200 миллионов евро.