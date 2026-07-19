Юрген Клопп возглавит сборную Германии, сообщает авторитетный инсайдер Sky Sport Флориан Плеттенберг. Стороны достигли принципиального согласия и утвердили параметры контракта, который будет рассчитан до окончания чемпионата мира 2030 года.

Юрген Клопп globallookpress.com

Немецкий футбольный союз (DFB) полностью урегулировал вопрос досрочного ухода 59-летнего специалиста из компании Red Bull, где он занимал пост руководителя футбольного направления. Сообщается, что вчера, в субботу, Клопп провел личную встречу с исполнительным директором Red Bull Оливером Минцлаффом в Нью-Йорке для согласования финальных условий расторжения сотрудничества.

Юридическое оформление сделки, включая урегулирование обязательств перед личными спонсорами тренера, завершится сразу после сегодняшнего финала чемпионата мира. Подписание контракта во Франкфурте и официальная пресс-конференция DFB запланированы на ближайшую пятницу.