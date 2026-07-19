Бывший защитник сборной России Владимир Гранат высказался по поводу игры за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом».

Манфред Угальде globallookpress.com

«"Спартак" продолжает играть в том же ключе, что и в концовке прошлого сезона: у команды виден рисунок игры, и это, безусловно, большой плюс. "Зенит" же старается добиваться результата за счет индивидуальных действий футболистов. Но в этой встрече "Спартак" выглядел очень хорошо: по сути, не дал сопернику создать голевые моменты у своих ворот, если не считать пенальти. В целом игра "Спартака" оставила хорошее впечатление.

Пенальти в ворота "красно‑белых" был назначен справедливо: игра рукой в штрафной площади, нарушение. Но удача в этом матче сопутствовала "Зениту" немного больше, чем "Спартаку" — петербуржцам чуть больше повезло.

По игре "Спартак" продолжает тот курс, который был взят в конце прошлого сезона. Команда действовала хорошо. Но минус в том, что у нее пока нет центрального нападающего: Угальде выходит на поле в концовке матча и уже не так активен и эффективен, как был при Станковиче. Это проблема для команды», — сказал Гранат «Матч ТВ».

Основное время завершилось вничью со счётом 1:1, при этом «Зенит» отыгрался в самой концовке, а в серии пенальти был точнее (4:2).