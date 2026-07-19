Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам официально заявил, что не планирует завершать тренерскую карьеру после ухода из национальной команды.

Дидье Дешам globallookpress.com

«Я не знаю, что меня ждет дальше, но это будет совершенно новый и хороший этап. Займусь делом с тем же сердцем и страстью. Не собираюсь внезапно становиться кондитером или уходить в политику. Я останусь в футболе — возможностей для этого достаточно», — приводит слова Дешама издание L’Équipe.

Напомним, 57-летний специалист покидает свой пост по окончании чемпионата мира 2026 года, на котором «трехцветные» заняли четвертое место, уступив в матче за бронзу сборной Англии (4:6).

Дидье Дешам руководил сборной Франции на протяжении 14 лет (с лета 2012 года), став одним из самых успешных наставников в истории страны. Под его руководством команда провела 186 матчей, в которых одержала 122 победы, 32 раза сыграла вничью и потерпела 32 поражения.