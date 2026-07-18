Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«"Спартак" потихоньку приблизился к уровню "Зенита". Если говорить конкретно о первом матче сезона, то тут вообще все плюс-минус в одинаковых кондициях. Поэтому шансы выиграть Суперкубок у команд равны. За "Спартак" может сыграть то, что у команды не так давно был опыт удачного выступления в финальном матче и серии пенальти», — цитирует Семина «Советский спорт».

Команды встретятся между собой сегодня, 18 июля в Нижнем Новгороде на «Совкомбанк Арене». Начало — в 19:30 мск.