Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Зенита» в Суперкубке России.

Хуан Карлос Карседо globallookpress.com

«Для меня каждый матч со "Спартаком" очень эмоциональный. Это будет наша первая официальная игра в новом сезоне. Нам невероятно повезло сыграть в Суперкубке. Мы выложимся на полную и сделаем все возможное, чтобы заработать этот трофей ради наших болельщиков. Я в предвкушении.

Этот турнир очень важен для нас, мы хотим завоевать очередной титул для клуба. Победа стала бы отличным стартом сезона», — приводит слова Карседо « Матч ТВ ».

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится в субботу, 18 июля. Начало — в 19:30 мск.