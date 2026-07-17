Рами Аббаc, агент бывшего нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, прокомментировал будущее египетского форварда, который этим летом покинул английский клуб в статусе свободного агента.

Мохамед Салах globallookpress.com

Представитель футболиста признался, что окончательное решение о следующем месте продолжения карьеры пока не принято.

«Мы до сих пор не знаем, где Мохамед будет играть в следующем сезоне. Но, возможно, скоро узнаем», — приводит слова Аббаса инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее СМИ сообщали, что интерес к 34-летнему нападающему проявляют турецкие «Бешикташ» и «Фенербахче». Кроме того, Салаха связывают с возможным переходом в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии.