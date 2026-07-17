«ПСЖ» отказался от идеи бороться за подписание вингера «Баварии» Майкла Олисе в текущее трансферное окно.

Майкл Олисе globallookpress.com

Как сообщает L'Equipe, несмотря на финансовые возможности, позволяющие оформить столь дорогостоящую сделку, руководство парижского клуба не намерено вступать в конкуренцию за французского футболиста. Главным претендентом на Олисе по-прежнему считается мадридский «Реал».

По данным источника, чемпион Франции сосредоточился на более доступных вариантах для усиления линии атаки. В шорт-лист «ПСЖ» входят полузащитник «Монако» Магнес Аклиуш и вингер «РБ Лейпциг» Ян Диоманде.