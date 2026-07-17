Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер с юмором прокомментировал работу главного тренера национальной команды Томаса Тухеля после поражения в полуфинале ЧМ-2026.

Томас Тухель globallookpress.com

Экс-футболист в шутливой форме предположил, что немецкий специалист мог быть «заслан» в английскую сборную.

«Германия сейчас не очень хороша, не может выйти даже из группы, поэтому, возможно, они отправили к нам своего человека. Конечно же, я шучу», — сказал Линекер в подкасте «The Rest Is Football».

Напомним, в полуфинале мирового первенства сборная Англии уступила Аргентине со счётом 1:2, пропустив два мяча в концовке встречи.