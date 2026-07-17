Очередным новичком немецкого клуба «РБ Лейпциг» стал центральный защитник Максим Эстев, ранее выступавший за английский «Бёрнли».

Максим Эстев globallookpress.com

Соглашение с 24‑летним французом подписано до лета 2031 года; в новом клубе он будет выступать под № 3. Сумма сделки пока не разглашается.

В минувшем сезоне Эстев сыграл 36 матчей за английский клуб во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его в 28 млн евро.

«РБ Лейпциг» в минувшем сезоне финишировал третьим в таблице Бундеслиги.