Бывший защитник сборной России Владимир Гранат высказался о предстоящем финале ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной.

Владимир Гранат globallookpress.com

«Ожидается очень интересный финал. Здесь будут иметь значение такие нюансы: контроль мяча у Испании, игра после потери мяча, переходные фазы, а также бойцовские качества Аргентины. Сборная Аргентины выжимает максимум, футболисты выходят умирать на футбольном поле.

Когда‑то Аргентине должно не повезти. Тем более у испанцев на целый день больше на восстановление. Думаю, что все‑таки Испания победит», — приводит слова Граната «Матч ТВ».

Матч Испания — Аргентина состоится в воскресенье, 19 июля. Начало игры — в 22:00 мск.