ФИФА наложила на грозненский «Ахмат» запрет на регистрацию новых футболистов. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.
О причинах введения санкций не сообщается. Известно лишь, что запрет вступил в силу 14 июля.
Новый сезон в РПЛ «Ахмат» начнёт выездным матчем против московского «Локомотива». Встреча первого тура состоится на «РЖД Арене» и стартует в 17:00 мск.
По итогам прошлого чемпионата России грозненский клуб набрал 37 очков и занял девятое место в турнирной таблице. Чемпионский титул завоевал «Зенит», серебряным призёром стал «Краснодар», а третью строчку занял «Локомотив».