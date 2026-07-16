По итогам прошлого чемпионата России грозненский клуб набрал 37 очков и занял девятое место в турнирной таблице. Чемпионский титул завоевал «Зенит», серебряным призёром стал «Краснодар», а третью строчку занял «Локомотив».

Новый сезон в РПЛ «Ахмат» начнёт выездным матчем против московского «Локомотива». Встреча первого тура состоится на «РЖД Арене» и стартует в 17:00 мск.

О причинах введения санкций не сообщается. Известно лишь, что запрет вступил в силу 14 июля.

ФИФА наложила на грозненский «Ахмат» запрет на регистрацию новых футболистов. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

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