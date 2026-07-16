Завершились два ответных матча первого отборочного раунда Лиги Европы.
Киевское «Динамо» в серии послематчевых пенальти переиграло румынскую «Университатя» из Клужа — 0:0, 4:2 по пенальти.
Команды за 120 минут ни разу не смогли забить друг другу. В послематчевых пенальти точнее оказались игроки коллектива из столицы Украины — 4:2.
Результат матча
Universitatea ClujЛига Европы. Квалификация0:0Динамо ККиев
1:0 Ovidiu Bic 105+1' пен. 1:1 Матвей Пономаренко 105+1' пен. 1:2 Владимир Бражко 105+1' пен. 1:3 Андрей Ярмоленко 105+1' пен. 1:4 Джастин Лонвейк 105+1' пен.
Universitatea Cluj: Михаил Неофитос, Юг Станоев (Gabriel Simion 112'), Александру Кипчу, Мариус Штефэнеску, Iulian Lucian Cristea, Dorin Codrea, Mouhamadou Drammeh (Alin Marian Chintes 92'), Pedro Nuno Almeida Pinho, Ovidiu Bic, Oucasse Mendy (Adams Friday 77'), Issouf Macalou (Дан Нистор 92')
Динамо К: Руслан Нещерет, Владислав Дубинчак (Навин Малыш 99'), Тарас Михавко, Кристиан Беловар, Томаш Кендзёра (Константин Овчаренко 77'), Назар Волошин (Джастин Лонвейк 87'), Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Александр Пихаленок (Виталий Буяльский 63'), Матвей Пономаренко, Bogdan Redushko (Андрей Ярмоленко 76')
Жёлтые карточки: Mouhamadou Drammeh 4', Александру Кипчу 45+2' — Bogdan Redushko 59', Тарас Михавко 86', Джастин Лонвейк 105+1'
Первая встреча тоже завершилась нулевой ничьей. «Динамо» отправляется в следующий раунд Лиги Европы, «Университатя» — в Лигу конференций.
В параллельной встрече «Хайдук» в гостях уступил словацкой «Жилиной» — 1:1.
Алек ван Хуренбек вывел гостей вперед на 45+2-й минуте встречи. Марко Рогинич сравнял счет на 51-й минуте, автогол ван Хуренбека на 90-й минуте принес победу в матче словацкой команде, но не более.
Благодаря домашней победе со счетом 2:0, «Хайдук» вышел в следующий раунд турнира. «Жилина» продолжит играть в Лиге конференций. Общий счет — 3:2 в пользу вице-чемпионов Хорватии.