Завершились два ответных матча первого отборочного раунда Лиги Европы.

Киевское «Динамо» в серии послематчевых пенальти переиграло румынскую «Университатя» из Клужа — 0:0, 4:2 по пенальти.

Команды за 120 минут ни разу не смогли забить друг другу. В послематчевых пенальти точнее оказались игроки коллектива из столицы Украины — 4:2.

Результат матча

Universitatea Cluj Лига Европы. Квалификация 0:0 Динамо К Киев

1:0 Ovidiu Bic 105+1' пен. 1:1 Матвей Пономаренко 105+1' пен. 1:2 Владимир Бражко 105+1' пен. 1:3 Андрей Ярмоленко 105+1' пен. 1:4 Джастин Лонвейк 105+1' пен.

Universitatea Cluj: Михаил Неофитос, Юг Станоев ( Gabriel Simion 112' ), Александру Кипчу, Мариус Штефэнеску, Iulian Lucian Cristea, Dorin Codrea, Mouhamadou Drammeh ( Alin Marian Chintes 92' ), Pedro Nuno Almeida Pinho, Ovidiu Bic, Oucasse Mendy ( Adams Friday 77' ), Issouf Macalou ( Дан Нистор 92' )

Динамо К: Руслан Нещерет, Владислав Дубинчак ( Навин Малыш 99' ), Тарас Михавко, Кристиан Беловар, Томаш Кендзёра ( Константин Овчаренко 77' ), Назар Волошин ( Джастин Лонвейк 87' ), Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Александр Пихаленок ( Виталий Буяльский 63' ), Матвей Пономаренко, Bogdan Redushko ( Андрей Ярмоленко 76' )

Жёлтые карточки: Mouhamadou Drammeh 4', Александру Кипчу 45+2' — Bogdan Redushko 59', Тарас Михавко 86', Джастин Лонвейк 105+1'