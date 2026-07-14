«Кауно Жальгирис» выиграл противостояние с общим счетом 4:3 и вышел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. «Дрита» продолжит выступление в Лиге конференций.

Дублем в составе победителей отметился Выкинтас Сливка (9', 82'). Решающий мяч забил Амин Беншаиб на 90+4-й минуте с пенальти. Голами у гостей отличились Игбал Яшари (20') и Арб Манай (53').

«Кауно Жальгирис» одержал в гостях победу над «Дритой» из Косова в ответном матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 3:2.

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