«Кауно Жальгирис» одержал в гостях победу над «Дритой» из Косова в ответном матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 3:2.
Дублем в составе победителей отметился Выкинтас Сливка (9', 82'). Решающий мяч забил Амин Беншаиб на 90+4-й минуте с пенальти. Голами у гостей отличились Игбал Яшари (20') и Арб Манай (53').
Результат матча
ДритаГнилане2:3Кауно ЖальгирисЛитва. Лига А
0:1 Выкинтас Сливка 9' 1:1 Игбал Яшари 20' 2:1 Арб Манай 53' 2:2 Выкинтас Сливка 82' 2:3 Амин Беншаиб 90+4' пен.
Дрита: Фатон Малоку, Бесник Красники, Алтин Бютючи, Йорго Пелумби, Радди Овука, Весель Лимай, Альберт Дабигай, Лиридон Балай (Кристаль Абазай 58'), Блерим Красники, Арб Манай (Уильям Батен 80'), Игбал Яшари (Блертон Шейи 66')
Кауно Жальгирис: Томас Шведкаускас, Марко Конатар (Носа Ийобоса Эдокполор 79'), Рокас Лекиатас, Антон Толордава (Haris Kadric 79'), Жори Муташи, Фабьен Урега (Алдайр Эрнандес 79'), Выкинтас Сливка, Амин Беншаиб (Лука Рачич 90'), Леонардо Рибейро (Мотеюс Бурба 56'), Франко Бальдассарра, Renan Abner do Carmo Renan
Жёлтые карточки: Йорго Пелумби 45' (Дрита), Бесник Красники 90+6' (Дрита)
«Кауно Жальгирис» выиграл противостояние с общим счетом 4:3 и вышел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. «Дрита» продолжит выступление в Лиге конференций.