Защитник сборной Испании Пау Кубарси поделился ожиданиями от полуфинального матча ЧМ-2026 против Франции и отдельно высказался об игре лидера соперников Килиана Мбаппе.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

По словам испанского футболиста, встреча с капитаном французской команды не вызывает у него страха, однако требует предельной концентрации на протяжении всего матча.

«Меня не пугает игра против Килиана Мбаппе, ведь все знают, как он играет. Даже если Мбаппе активно не участвует в игре, то всё равно может найти возможность изменить ход встречи. Он уникален, как и Ламин Ямаль. Против Мбаппе нужно внимательно играть все 90 минут», — заявил Кубарси в интервью AS.

Полуфинальный матч между сборными Испании и Франции состоится 14 июля. Победитель встречи выйдет в финал ЧМ-2026.