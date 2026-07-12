Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе Англии над Норвегией (2:1) в 1/4 финала ЧМ-2026.

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев globallookpress.com

«Мне казалось, что было бы красиво, если бы Норвегия выиграла. Но Беллингем молодец. Победа команды, которая продемонстрировала хладнокровие на протяжении всего матча. Потому что мастерство есть и у тех, и у других. Но за Норвегию обидно, потому что это была бы красивая история, а победе англичан никто сильно не удивился.

Все ожидали правда, что Кейн будет главной действующей персоной. В конце концов, Англия — Аргентина — хороший полуфинал, в котором выиграют аргентинцы и выйдут в финал», — сказал Губерниев «СЭ».

В полуфинале Англия сыграет с Аргентиной. Встреча состоится 15 июля и начнется в 22:00 мск.