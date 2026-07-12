Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе Англии над Норвегией (2:1) в 1/4 финала ЧМ-2026.

Дмитрий Губерниев globallookpress.com

«Мне казалось, что было бы красиво, если бы Норвегия выиграла. Но Беллингем молодец. Победа команды, которая продемонстрировала хладнокровие на протяжении всего матча. Потому что мастерство есть и у тех, и у других. Но за Норвегию обидно, потому что это была бы красивая история, а победе англичан никто сильно не удивился.

Все ожидали правда, что Кейн будет главной действующей персоной. В конце концов, Англия — Аргентина — хороший полуфинал, в котором выиграют аргентинцы и выйдут в финал», — сказал Губерниев «СЭ».

В полуфинале Англия сыграет с Аргентиной. Встреча состоится 15 июля и начнется в 22:00 мск.