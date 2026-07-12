Вратарь мадридского «Реала» и национальной команды Бельгии Тибо Куртуа рискует выбыть из строя на срок от четырех до восьми недель.

Тибо Куртуа globallookpress.com

По информации издания Defensa Central, ссылающегося на спортивного физиотерапевта Анхеля Вильянуэву, у футболиста диагностировано повреждение левой прямой мышцы бедра. Из-за этой травмы 34-летний голкипер может пропустить стартовые встречи испанского гранда в новом сезоне.

По календарю 16 августа мадридцы должны встретиться с «Реалом Сосьедад» в рамках первого тура Ла Лиги, однако проведение этой игры пока находится под вопросом — матч могут перенести на более поздний срок из-за занятости многих футболистов «Реала» на чемпионате мира.

Напомним, что Куртуа получил повреждение во время четвертьфинального поединка мундиаля против сборной Испании, в котором бельгийцы потерпели поражение со счетом 1:2. Вратарь не смог доиграть встречу до конца и покинул поле на 71-й минуте.