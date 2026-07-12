Вратарь мадридского «Реала» и национальной команды Бельгии Тибо Куртуа рискует выбыть из строя на срок от четырех до восьми недель.

Тибо Куртуа
Тибо Куртуа globallookpress.com

По информации издания Defensa Central, ссылающегося на спортивного физиотерапевта Анхеля Вильянуэву, у футболиста диагностировано повреждение левой прямой мышцы бедра. Из-за этой травмы 34-летний голкипер может пропустить стартовые встречи испанского гранда в новом сезоне.

По календарю 16 августа мадридцы должны встретиться с «Реалом Сосьедад» в рамках первого тура Ла Лиги, однако проведение этой игры пока находится под вопросом — матч могут перенести на более поздний срок из-за занятости многих футболистов «Реала» на чемпионате мира.

Напомним, что Куртуа получил повреждение во время четвертьфинального поединка мундиаля против сборной Испании, в котором бельгийцы потерпели поражение со счетом 1:2. Вратарь не смог доиграть встречу до конца и покинул поле на 71-й минуте.