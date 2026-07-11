Главный тренер «Рубина» Франк Артига прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:0) в товарищеском матче.

Франк Артига globallookpress.com

«Несмотря на плотный интенсивный график, команда выглядела достаточно неплохо, так что я доволен. Безусловно, есть что поправлять и в чём прибавлять.

Когда мы планировали этот матч по ходу сборов, планировали, чтобы каждый сыграл по 60 минут. Но, к сожалению, у нас нет такого количества боевых единиц, поэтому пришлось распределить время игровое именно таким образом. Но слава богу всё прошло хорошо, никто не травмировался.

Сегодня команда получила необходимую нагрузку, поскольку сейчас у нас процесс подготовки к сезону. Остаётся ещё одна неделя сборов, чтобы подготовиться в физическом компоненте, в тактическом компоненте. И начнётся цикл уже соревновательный перед матчем с "Краснодаром". Серьёзнейший соперник, с воодушевлением, с нетерпением ждём этого матча», — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».

Напомним, что в прошлом сезоне «Рубин» финишировал на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.